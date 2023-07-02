Тренер сборной Израиля U21: перед матчем с Грузией получили много сообщений от родных

Главный тренер молодёжной сборной Израиля Гай Лузон прокомментировал выход команды в полуфинал молодёжного чемпионата Европы после победы в матче с Грузией (0:0, 4:3 по пенальти).

«Здесь нужно показывать уверенность и решительный настрой, игроки должны доверять друг другу. Мы это продемонстрировали. Мы показали свои лучшие качества в первом тайме и характер — во втором. Поэтому я считаю, что мы заслужили право быть здесь. Я очень горжусь своей командой.

Перед игрой мы получили множество сообщений от родных. Это тронуло меня, я много плакал у себя в номере. Но сегодня это придало мне спокойствия и уверенности. Я не сомневаюсь, что это дало нам дополнительный импульс, чтобы выложиться сегодня на 120%», — приводит слова Лузона официальный сайт УЕФА.