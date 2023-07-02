«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Кухарчука

Полузащитник Илья Кухарчук подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Футболист будет выступать за нижегородский клуб под 13-м номером. В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кухарчук выступал за «Химки» и московское «Торпедо». Игрок забил три гола и отдал две результативные передачи в 20 матчах.

Ранее Кухарчук также выступал за казанский «Рубин», махачкалинский «Анжи», «Урал» из Екатеринбурга, ярославский «Шинник», нижегородскую «Волгу», красноярский «Енисей», калининградскую «Балтику», ФК «Тамбов» и томскую «Томь».

«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон РПЛ матчем с «Зенитом». В Фонбет Кубке России команда сыграет со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром».