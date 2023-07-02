«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Кухарчука
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Полузащитник Илья Кухарчук подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Футболист будет выступать за нижегородский клуб под 13-м номером. В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кухарчук выступал за «Химки» и московское «Торпедо». Игрок забил три гола и отдал две результативные передачи в 20 матчах.
Ранее Кухарчук также выступал за казанский «Рубин», махачкалинский «Анжи», «Урал» из Екатеринбурга, ярославский «Шинник», нижегородскую «Волгу», красноярский «Енисей», калининградскую «Балтику», ФК «Тамбов» и томскую «Томь».
«Пари Нижний Новгород» начнёт сезон РПЛ матчем с «Зенитом». В Фонбет Кубке России команда сыграет со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром».
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