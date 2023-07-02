Тренер сборной Украины U21 Ротань: решение по Мудрику примем в последнюю минуту

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о травмированных футболистах перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы — 2023. Сборная Украины встретится с национальной командой Франции сегодня, 2 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«У нас есть травмированные. В первую очередь, Богдан Вьюнник. Пока не знаю, сыграет ли он, посмотрим. Михаил Мудрик тренировался с командой. Решение по нему примем в последнюю минуту. Вероятно, он сыграет», — приводит слова Ротаня официальный сайт УЕФА.

Украинцы заняли второе место в группе В, где соперниками были Испания, Хорватия и Румыния. Французы стали первыми в группе D, опередив Швейцарию, Италию и Норвегию.