Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Украины U21 Ротань: решение по Мудрику примем в последнюю минуту

Тренер сборной Украины U21 Ротань: решение по Мудрику примем в последнюю минуту
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о травмированных футболистах перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы — 2023. Сборная Украины встретится с национальной командой Франции сегодня, 2 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«У нас есть травмированные. В первую очередь, Богдан Вьюнник. Пока не знаю, сыграет ли он, посмотрим. Михаил Мудрик тренировался с командой. Решение по нему примем в последнюю минуту. Вероятно, он сыграет», — приводит слова Ротаня официальный сайт УЕФА.

Украинцы заняли второе место в группе В, где соперниками были Испания, Хорватия и Румыния. Французы стали первыми в группе D, опередив Швейцарию, Италию и Норвегию.

Материалы по теме
Настоящее испытание для мощных Англии и Франции! Кто выйдет в полуфинал Евро-2023? LIVE
Настоящее испытание для мощных Англии и Франции! Кто выйдет в полуфинал Евро-2023? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023