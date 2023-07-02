«У Моуринью две стороны». Защитник «Ромы» Ибаньес рассказал о Жозе
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Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес поделился мнением о главном тренере римлян Жозе Моуринью.
«Это потрясающе — работать с ним изо дня в день. Думаю, он двусторонний тренер. В один день он смеётся и шутит вместе с тобой, а в другой день ты боишься даже говорить с ним», — приводит слова Ибаньеса Goal со ссылкой на Rede Atlantida.
Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций в 2022 году. В минувшем сезоне «Рома» дошла до финала Лиги Европы, где встречалась с «Севильей». Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказалась «Севилья» (4:1). В итальянской Серии А команда финишировала на шестой строчке турнирной таблицы. Подопечные Моуринью набрали 63 очка в 38 матчах.
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