Защитник «Партизана» перешёл в «Рубин»

Защитник сборной Черногории Игор Вуячич перешёл из сербского «Партизана» (Белград) в казанский «Рубин».

«Это тяжело, я приобрёл здесь много друзей, но я должен двигаться дальше, делая шаг вперёд в своей карьере. Я надеюсь, что в какой-то степени отдал свой долг «Партизану», и хочу поблагодарить «Партизан» за то, что он позволил мне играть в таком большом клубе», — приводит слова Вуячича официальный сайт сербского клуба.

Отметим, что «Рубин» пока не объявлял о заключении контракта с сербским новичком.

Вуячич стал игроком «Партизана» в июле 2019 года. За два года, проведённые в клубе, он принял участие в 29 матчах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

По данным портала Transfermarkt, Вуячич заключил контракт с «Рубином» до конца июня 2025 года. Согласно тому же источнику, казанцы заплатили за трансфер игрока € 1 млн.