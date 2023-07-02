Защитник «Партизана» перешёл в «Рубин»

Защитник сборной Черногории Игор Вуячич перешёл из сербского «Партизана» (Белград) в казанский «Рубин».
«Это тяжело, я приобрёл здесь много друзей, но я должен двигаться дальше, делая шаг вперёд в своей карьере. Я надеюсь, что в какой-то степени отдал свой долг «Партизану», и хочу поблагодарить «Партизан» за то, что он позволил мне играть в таком большом клубе», — приводит слова Вуячича официальный сайт сербского клуба.
Отметим, что «Рубин» пока не объявлял о заключении контракта с сербским новичком.
Вуячич стал игроком «Партизана» в июле 2019 года. За два года, проведённые в клубе, он принял участие в 29 матчах, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.
По данным портала Transfermarkt, Вуячич заключил контракт с «Рубином» до конца июня 2025 года. Согласно тому же источнику, казанцы заплатили за трансфер игрока € 1 млн.
- 2 июля 2023
-
16:53
-
16:51
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:18
-
16:13
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:27
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
14:45
-
14:36
-
14:15
-
14:12
-
13:59
-
13:57
-
13:53
-
13:51
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:05