«Милан» интересуется 18-летним Фреснедой, но приоритет игрока — «Барселона»

18-летний испанский правый защитник клуба «Вальядолид» Иван Фреснеда может покинуть бело-фиолетовых этим летом. Подписать с ним контракт хотят «Барселона» и «Милан», сообщает Mundo Deportivo.
Трансфер Фреснеды является важной целью для сине-гранатовых, и для самого футболиста переход в каталонский клуб находится в приоритете. Защитник хочет знать, каковы окончательные намерения «Барселоны», чтобы принять твёрдое решение о своем будущем. Ранее сообщалось, что агенты игрока уже встречались со спортивным руководством сине-гранатовых.
Отмечается, что «Милан» также связался с агентом Фреснеды. Интерес «россонери» к испанцу обусловлен истечением срока аренды Серджино Деста и возможным уходом Пьера Калюлю из команды.
В сезоне-2022/2023 Фреснеда провёл в общей сложности 24 матча за «Вальядолид».
- 2 июля 2023
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