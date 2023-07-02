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«Милан» интересуется 18-летним Фреснедой, но приоритет игрока — «Барселона»

«Милан» интересуется 18-летним Фреснедой, но приоритет игрока — «Барселона»
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18-летний испанский правый защитник клуба «Вальядолид» Иван Фреснеда может покинуть бело-фиолетовых этим летом. Подписать с ним контракт хотят «Барселона» и «Милан», сообщает Mundo Deportivo.

Трансфер Фреснеды является важной целью для сине-гранатовых, и для самого футболиста переход в каталонский клуб находится в приоритете. Защитник хочет знать, каковы окончательные намерения «Барселоны», чтобы принять твёрдое решение о своем будущем. Ранее сообщалось, что агенты игрока уже встречались со спортивным руководством сине-гранатовых.

Отмечается, что «Милан» также связался с агентом Фреснеды. Интерес «россонери» к испанцу обусловлен истечением срока аренды Серджино Деста и возможным уходом Пьера Калюлю из команды.

В сезоне-2022/2023 Фреснеда провёл в общей сложности 24 матча за «Вальядолид».

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