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Футболистки сборной США получат награду Артура Эша за мужество. Они добились равной оплаты

Футболистки сборной США получат награду Артура Эша за мужество. Они добились равной оплаты
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Женская сборная США по футболу стала лауреатом премии Артура Эша за отвагу, которая вручается на ежегодной церемонии ESPYS. Об этом сообщается в пресс-релизе учредителя премии испанского издания ESPN.

Футболистки из США получат награду за «стойкую борьбу за равные права с мужскими командами». В марте 2019 года они начали судебные тяжбы со своей федерацией, требуя таких же выплат, как у мужской национальной сборной США по футболу. В 2022 году команда достигла исторического соглашения, которое официально разделило заработную плату мужчин и женщин 50/50, и в конечном итоге установило новый мировой стандарт в спорте.

Среди прошлых лауреатов премии Артура Эша за отвагу Мухаммед Али (1997), бывший президент ЮАР Нельсон Мандела (2009), Кейтлин Дженнер (2015) и Билл Рассел (2019).

Питчер «Чикаго Уайт Сокс» Лиам Хендрикс, который вернулся к игре спустя всего полгода после того, как ему поставили диагноз «неходжкинская лимфома», получит премию Джимми V за упорство. Третьим лауреатом станет тренерский штаб ФК «Баффало Биллс» – премия Пэта Тиллмана за услугу будет вручена за вероятное спасение жизни Дамару Хэмлину, сотруднику охраны клуба в прошлом году.

Церемония награждения лауреатов состоится 12 июля.

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