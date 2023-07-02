Футболистки сборной США получат награду Артура Эша за мужество. Они добились равной оплаты

Женская сборная США по футболу стала лауреатом премии Артура Эша за отвагу, которая вручается на ежегодной церемонии ESPYS. Об этом сообщается в пресс-релизе учредителя премии испанского издания ESPN.

Футболистки из США получат награду за «стойкую борьбу за равные права с мужскими командами». В марте 2019 года они начали судебные тяжбы со своей федерацией, требуя таких же выплат, как у мужской национальной сборной США по футболу. В 2022 году команда достигла исторического соглашения, которое официально разделило заработную плату мужчин и женщин 50/50, и в конечном итоге установило новый мировой стандарт в спорте.

Среди прошлых лауреатов премии Артура Эша за отвагу Мухаммед Али (1997), бывший президент ЮАР Нельсон Мандела (2009), Кейтлин Дженнер (2015) и Билл Рассел (2019).

Питчер «Чикаго Уайт Сокс» Лиам Хендрикс, который вернулся к игре спустя всего полгода после того, как ему поставили диагноз «неходжкинская лимфома», получит премию Джимми V за упорство. Третьим лауреатом станет тренерский штаб ФК «Баффало Биллс» – премия Пэта Тиллмана за услугу будет вручена за вероятное спасение жизни Дамару Хэмлину, сотруднику охраны клуба в прошлом году.

Церемония награждения лауреатов состоится 12 июля.