«Севилья» готовит предложение по Ромену Февру

«Севилья» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Лиона» Ромену Февру. Андалусийцы хотят предложить французскому клубу около € 8 млн, а также включить в сделку защитника команды Гонсало Монтьеля, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, испанскому клубу необходим игрок для усиления линии нападения в грядущем сезоне. Февр – один из возможных вариантов для решения данной проблемы. Однако «Севилья» не готова платить полную цену и хочет включить в сделку Гонсало Монтьеля. По имеющейся информации, и игрок, и французский клуб не против такого варианта трансфера.
В минувшем сезоне 24-летний Февр выступал в аренде за «Лорьян», который покинул по окончании соглашения. В составе французского клуба Ромен провёл 16 матчей в Лиге 1, забив пять мячей и отдав три результативных передачи. Контракт игрока с «Лионом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
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