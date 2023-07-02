«Тоттенхэм» рассчитывает на Кейна в следующем сезоне, несмотря на интерес топ-клубов

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может остаться в команде на следующий сезон, сообщает журналист Бэн Джейкобс в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» за Гарри Кейна около € 93 млн. Напомним, «Тоттенхэм» ответил отказом на стартовое предложение немецкого клуба о приобретении 29-летнего форварда за € 70 млн без учёта бонусов.

По информации источника, «шпоры» спокойно относятся к ситуации вокруг игрока, а главный тренер команды рассчитывает на нападающего в новом сезоне и планирует игру команды с ним в составе. Он лично поговорит с Кейном, чтобы подчеркнуть это. Гарри пока что также не сообщал клубу о желании покинуть команду.

В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.