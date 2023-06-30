Ширер: я сам поведу машину Кейна в «Баварию», чтобы защитить мой рекорд

Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал информацию о том, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может перейти в «Баварию».

«Когда я услышал, что «Бавария» может купить Кейна, моей мыслью было, что если Кейн захочет перейти в «Баварию», я сам поведу туда его машину — всё что угодно, лишь бы защитить мой рекорд по забитым голам в Премьер—лиге. У меня 260 голов, у Кейна – 213. По правде говоря, любая надежда на это, вероятно, тщетна. Гарри почти 30, но он следит за собой, у него не было серьёзных травм, и он вполне способен вернуться в Англию через пару лет и забить достаточно голов и обогнать меня. И всё же, тем не менее, дайте мне ключи и навигатор, и я поеду…», — приводит слова Ширера The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» около € 93 млн за Гарри Кейна.

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