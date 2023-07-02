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«Балтика» уступила «Шиннику» в контрольном матче со счётом 0:1

«Балтика» уступила «Шиннику» в контрольном матче со счётом 0:1
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Калининградская «Балтика» встретилась с ярославским «Шинником» в контрольном матче, который проходил на стадионе «Родина» в Химках. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Шинника».

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник «Шинника» Артём Малахов. С 38-й минуты команда Дмитрия Хомухи играла в меньшинстве – две жёлтые карточки в течение двух минут получил полузащитник ярославцев Михаил Гащенков.

«Балтика» завершила сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на втором месте. Таким образом, команда Сергея Игнашевича получила право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ярославский «Шинник» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы. Победителем Первой лиги стал казанский «Рубин».

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
02 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль, Россия
0:1 Малахов – 13'
Удаления: нет / Гащенков – 38'
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