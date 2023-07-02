Колосков: из всех судей страны только Карасёв соответствует критериям ФИФА и УЕФА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что российские судьи должны соответствовать критериям ФИФА и УЕФА, чтобы вернуться на международную арену.

«Чтобы судей допускали к международным матчам, им нужно иметь соответствующий уровень подготовки. Если мы после каждого тура поливаем российских судей грязью, говорим, что они не умеют судить, если приглашаем для руководства судейской организации представителя иностранного государства (недавно новым руководителем департамента судейства РФС стал серб Милорад Мажич. — Прим. «Чемпионата»), это говорит о том, что у нас с судейством неблагоприятно.

Вот есть Карасёв — он отвечает уровню и требованиям УЕФА, его и приглашают. Мы же каждый год включаем наших судей в списки арбитров УЕФА и ФИФА, но выбирают из них только тех, кто отвечает критериям с точки зрения судейских комитетов организаций. В данном случае у нас только один судья, который отвечает этим критериям», — приводит слова Колоскова ТАСС.