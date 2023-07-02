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Балахнин – о Слуцком: никуда он от футбола не денется, потому что футбол – это его жизнь

Балахнин – о Слуцком: никуда он от футбола не денется, потому что футбол – это его жизнь
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Бывший помощник главного тренера сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о текущей медийной деятельности Леонида Слуцкого, который на момент работы Балахнина возглавлял национальную команду.

«Какую деятельность вы имеете в виду? Они (Артём Дзюба и Леонид Слуцкий. — Прим. «Чемпионата») сейчас такой деятельностью занимаются, что даже комментировать особо нечего. По-разному отношусь, к чему-то отрицательно, к чему-то положительно.

Не уверен, что Слуцкий с футболом всё. Пройдёт время, ему надо время. Осознает и вернётся! Никуда он от футбола не денется, потому что футбол – это его жизнь. Ты хоть как от неё не отталкивался, ты всё равно к ней вернёшься», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее о своей медийной жизни высказался нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

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