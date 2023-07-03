Источник: Далер Кузяев принял предложение «Бешикташа»

Российский полузащитник Далер Кузяев принял предложение турецкого «Бешикташа».
Как сообщает журналист Фырат Гюнаер, футболист намерен ждать предложений из чемпионатов топ-5 лиг. В случае их отсутствия россиянин перейдёт в «Бешикташ».
Напомним, у 30-летнего Кузяева закончился контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник стал свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.
Ранее в СМИ сообщали, что в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. Отмечается, что «Бешикташ» готов удовлетворить требование Кузяева, чтобы закрыть эту сделку.
В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» набрал 70 очков и выиграл золотые медали турнира. Петербуржцы завоевали звание чемпионов России в пятый раз подряд.
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