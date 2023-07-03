Дмитрий Тарасов сравнил себя с Месси и Роналду после победы «Родины Медиа» в Медиалиге

Бывший игрок «Локомотива» и президент медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал об уникальном достижении после победы своего клуба в Медиалиге.

«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду! «Родина Медиа» — чемпионы!» — написал Тарасов в одной из социальных сетей.

В субботу, 1 июля «Родина Медиа» в финале Медиалиги оказалась сильнее 2DROTS — 3:1. Напомним, Тарасов в бытность футболистом выигрывал с «Локомотивом» три Кубка России (в сезонах-2014/2015, 2016/2017 и 2018/2019) и один чемпионат (в сезоне-2017/2018).

«Амкал» на правах бронзового призера Медиалиги, а также финалисты турнира примут участие в предстоящем розыгрыше FONBET Кубка России.