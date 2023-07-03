Дмитрий Тарасов сравнил себя с Месси и Роналду после победы «Родины Медиа» в Медиалиге

Бывший игрок «Локомотива» и президент медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал об уникальном достижении после победы своего клуба в Медиалиге.
«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду! «Родина Медиа» — чемпионы!» — написал Тарасов в одной из социальных сетей.
В субботу, 1 июля «Родина Медиа» в финале Медиалиги оказалась сильнее 2DROTS — 3:1. Напомним, Тарасов в бытность футболистом выигрывал с «Локомотивом» три Кубка России (в сезонах-2014/2015, 2016/2017 и 2018/2019) и один чемпионат (в сезоне-2017/2018).
«Амкал» на правах бронзового призера Медиалиги, а также финалисты турнира примут участие в предстоящем розыгрыше FONBET Кубка России.
- 3 июля 2023
-
03:32
-
03:27
-
03:14
-
03:01
-
03:00
-
02:43
-
02:12
-
01:56
-
01:42
-
01:34
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:40
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:12
-
00:06
-
00:02
- 2 июля 2023
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:35
-
22:34