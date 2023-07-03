Женская сборная ЮАР бойкотировала товарищеский матч накануне старта ЧМ-2023
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Женская сборная ЮАР бойкотировала товарищеский матч с Ботсваной накануне чемпионата мира из-за низких зарплат, сообщает Goal со ссылкой на AFP.
По данным источника, на этот матч сборная была вынуждена вызвать 13-летнюю футболистку.
Отмечается, помимо споров об оплате основные футболистки сборной ЮАР были недовольны тем, что им предстоит провести матч на поле из глины и травы. Опасаясь, что покрытие может привести к травмам всего за несколько недель до чемпионата мира, они отказались играть. В связи с этим, главный тренер команды Дезире Эллис был вынужден вызвать дополнительных игроков, в том числе 13-летнюю футболистку.
Сборная ЮАР сыграет с Аргентиной, Италией и Швецией в группе D на женском ЧМ-2023.
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