Глава «Коринтианса»: Алберто — самый ценный игрок в Бразилии. Хорошо сработали с «Зенитом»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро высказался о нападающем команды Юри Алберто.

«Мы должны быть благодарны за существование «Зенита». Мы хорошо с ними поработали. Нам удалось получить 21-летнего нападающего с невероятным потенциалом, которого хотел каждый на рынке, не только в Бразилии. Играя в Бразилии, он является самым ценным игроком со стоимостью более € 35 млн», сказал Монтейро на интервью с журналистом Месой Редондой.

22-летний Алберто перешёл в «Коринтианс» летом 2022 года на правах аренды из «Зенита». Спустя полгода клубы совершили обмен: бразильский клуб получил 50% прав на Алберто, а взамен отдал определённый процент прав на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Также у «Зенита» было приоритетное право выкупа 50% прав на вундеркинда Педро, чем он воспользовался за € 9 млн.

За «Коринтианс» Алберто в 60 матчах забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами подписано до декабря 2027 года.