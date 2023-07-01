«Зенит» может получить свыше € 20 млн за перепродажу форварда «Коринтианса» Юри Алберто

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто входит в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии. Бразильский клуб не готов расставаться с игроком за сумму менее € 40 млн. Об этом сообщает Planeta do Futebol в «Твиттере».
Отметим, что «Коринтиансу» принадлежат 50% прав на 22-летнего футболиста. Остальная часть осталась у «Зенита», из которого Алберто и перешёл в бразильский клуб. Если сделка обойдётся саудовскому клубу в € 40 млн, то € 20 млн с неё получит команда из Санкт-Петербурга.
За «Коринтианс» Алберто забил 17 голов и отдал восемь результативных передач в 59 матчах. Его контракт с командой истекает в декабре 2027 года. За Алберто «Коринтианс» отдал «Зениту» защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса и приоритетное право на покупку вундеркинда Педро, которым «Зенит» успел воспользоваться.
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