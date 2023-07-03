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«Пари НН» объявил о переходе Живоглядова

«Пари НН» объявил о переходе Живоглядова
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Защитник Дмитрий Живоглядов стал игроком «Пари Нижний Новгород». Стороны заключили контракт сроком на три года, информирует пресс-служба нижегородцев. Живоглядов будет играть за новую команду под 27-м номером.

Напомним, 30 июня московский «Локомотив» объявил, что Живоглядов покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Дмитрий защищал цвета железнодорожников с 2019 года. На его счету 94 матча и 10 результативных передач за железнодорожников. Защитнику 29 лет.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 чемпионата России на восьмом месте. Нижегородский клуб, в свою очередь, занял 13-ю строчку в турнирной таблице и сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.

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