Ерохин: если обращать внимание на каждую новость об уходе бразильцев, можно с ума сойти

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о ситуации с полузащитником Венделом, который самовольно не вернулся в расположение клуба.

«Слухи об уходе Вендела и других бразильцев? Мы в любом случае готовимся. Слухи всегда были, есть и будут. Если на каждую новость обращать внимание, то можно с ума сойти. Ребята на данный момент с нами. Все выкладываются на сто процентов. Рабочее настроение», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из «Спортинга». За российскую команду полузащитник в 88 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видео: