Дмитрий Радченко: Кузяев — порядочный человек, он точно не занимается набиванием цены

Бывший футболист Дмитрий Радченко отреагировал на слухи о возможном уходе Далера Кузяева в европейский клуб.

«Зная Кузяева лично, я могу сказать, что он порядочный человек и футболист. Он честен по отношению к своей работе в «Зените» — мы видим это по результатам, которых он достиг. Пытается набить себе цену для контракта с «Зенитом»? Такие ситуации бывают. Вокруг футбола сейчас очень много агентов, которые зарабатывают приличные деньги на футболистах — это часть бизнеса, который они ведут. Далер этим точно не занимается.

Шансы Кузяева найти команду в Европе? Мы видим немало примеров уехавших в Европу ребят. Может, у них что-то не получалось, но это не так просто. Здесь нужно сделать правильный выбор и поехать именно в ту команду, где на тебя рассчитывает тренер и знает тебя как футболиста», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Далер Кузяев занимается поиском нового клуба. С 2017 по 2023 год 30-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых.