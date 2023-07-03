«Манчестер Юнайтед» отказался платить «Тоттенхэму» € 116 млн за Кейна

«Манчестер Юнайтед» узнавал у «Тоттенхэма» доступность покупки нападающего Гарри Кейна. «Шпоры», не желая продавать игрока в стан конкурента, установили ценник в € 116 млн, что отпугнуло руководство манкунианцев. Об этом сообщает Goal. Самым вероятным продолжением карьеры 29-летнего Кейна называют мюнхенскую «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» за Гарри Кейна около € 93 млн. Напомним, «Тоттенхэм» ответил отказом на стартовое предложение немецкого клуба о приобретении 29-летнего форварда за € 70 млн без учёта бонусов.

По информации источника, «шпоры» спокойно относятся к ситуации вокруг игрока, а главный тренер команды рассчитывает на нападающего в новом сезоне и планирует игру команды с ним в составе. Он лично поговорит с Кейном, чтобы подчеркнуть это. Гарри пока что также не сообщал клубу о желании покинуть команду.

В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.

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