«Челси» расторгнет контракт со своим защитником

«Челси» намерен расстаться с ганским защитником Абдулом Баба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, контракт должен быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. После этого ганец перейдёт на правах свободного агента в ПАОК. Соглашение с греческим клубом будет рассчитано до конца июня 2025 года.
Баба находился в «Челси» с августа 2015 года. Суммарно игрок провёл за лондонцев только 15 матчей в своём дебютном сезоне-2015/2016. После этого он побывал в таких командах, как «Шальке», «Реймс», «Мальорка», ПАОК и «Рединг».
В сезоне-2022/2023 на счету ганского защитника 20 матчей за «Рединг» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.
Ранее сообщалось о предложении «Милана» по вингеру «Челси» Кристиану Пулишичу.
- 3 июля 2023
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