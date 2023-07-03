«Челси» расторгнет контракт со своим защитником

«Челси» намерен расстаться с ганским защитником Абдулом Баба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, контракт должен быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. После этого ганец перейдёт на правах свободного агента в ПАОК. Соглашение с греческим клубом будет рассчитано до конца июня 2025 года.

Баба находился в «Челси» с августа 2015 года. Суммарно игрок провёл за лондонцев только 15 матчей в своём дебютном сезоне-2015/2016. После этого он побывал в таких командах, как «Шальке», «Реймс», «Мальорка», ПАОК и «Рединг».

В сезоне-2022/2023 на счету ганского защитника 20 матчей за «Рединг» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.

Ранее сообщалось о предложении «Милана» по вингеру «Челси» Кристиану Пулишичу.