Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука: Алексей начнёт подготовку к новому сезону в «Аталанте»

Агент Миранчука: Алексей начнёт подготовку к новому сезону в «Аталанте»
Аудио-версия:
Комментарии

Вадим Шпинёв, агент полузащитника сборной России Алексея Миранчука, заявил, что футболист начнёт подготовку к новому сезону в «Аталанте».

«Да, Алексей начнёт подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчёта действующего трудового договора. Что здесь необычного? Это очевидные вещи.

Подготовка к сезону у «Аталанты» начинается через неделю. Что касается будущего Алексея, то мы с партнёрами договорились ничего не комментировать», — сказал Шпинёв.

Напомним, сезон-2022/2023 Миранчук провёл в аренде в «Торино». На счету российского хавбека 31 матч за туринцев во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Контракт российского полузащитника с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Вероны».

Материалы по теме
Алексей Миранчук может перейти в «Верону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023