Гранит Джака сменит «Арсенал» на «Байер», опасаясь усиления конкуренции с прибытием Райса

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака заинтересован в переходе в «Байер» из Леверкузена. 30-летний швейцарский хавбек опасается, что может потерять место в стартовом составе после вероятного прибытия Деклана Райса, сообщает Footmercato со ссылкой на TalkSport.

«Байер» заинтересован в трансфере футболиста и готов предложить € 25 млн. «Аптекари» имеют давний интерес к капитану лондонского клуба, срок контракта которого истекает через год.

Напомним, Джака перешёл в «Арсенал» в 2016 году, «канониры» отдали за игрока мёнхенгладбахской «Боруссии» € 40 млн. За семь лет атакующий хавбек провёл за «Арсенал» 297 матчей.

В прошедшем сезоне на счету Джаки 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.