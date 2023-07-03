«Генгам» лишился перспективного игрока из-за административной ошибки

Команда французской Лиги 2 «Генгам» потеряла одного из самых перспективных молодых игроков из-за административной ошибки. Многообещающий 17-летний Эвен Жауэн должен был стать третьим голкипером первой команды, но оказался свободным агентом и решил уйти, сообщает пресс-служба клуба.

Жауэн подписал пятилетний контракт с клубом в 2022 году, однако профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отклонила регистрацию договора, потому что футболист на то время ещё не достиг совершеннолетия.

Согласно пресс-релизу «Генгама», клуб и агенты Жауэна условились подписать контракт, когда игроку исполнится 18 лет, в декабре 2023 года. Но до этого момента Жауэн, чей юниорский контракт истёк 30 июня, становился свободным агентом. Похоже, окружение Жауэна воспользовалось этим обстоятельством, нарушив обещание.

Это решение застало врасплох бретонский клуб. Президент «Генгама» Фред Ле Гран сказал, что ситуация вызывает «непонимание, разочарование и гнев».

По информации L’Equipe, Жауэн вскоре подпишет трёхлетний контракт с клубом Лиги 1 «Реймсом».