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«Челси» ведёт переговоры о возвращении защитника Ливраменто из «Саутгемптона»

«Челси» ведёт переговоры о возвращении защитника Ливраменто из «Саутгемптона»
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«Челси» намерен подписать защитника «Саутгемптона» Валентино Ливраменто, сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонцы готовы активировать опцию обратного выкупа молодого футболиста за € 25 млн. При этом «аристократы» оставят игрока в аренде в «Саутгемптоне» на один сезон.

Ливраменто является воспитанником «Челси». В 2021 году он перешёл в стан «святых» за € 6 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету 20-летнего игрока обороны лишь два матча за «Саутгемптон» во всех турнирах. Защитник пропустил почти весь сезон из-за серьёзной травмы колена. Контракт игрока со «святыми» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к хавбеку «Лиона» Райану Шерки.

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