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Вратарь «Манчестер Сити» перейдёт в «Бёрнли»

Вратарь «Манчестер Сити» перейдёт в «Бёрнли»
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«Бёрнли» приближается к заключению сделки с вратарём «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Англии Джеймсом Траффордом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время. «Бёрнли» заплатит за молодого голкипера € 16 млн + бонусы. Все необходимые документы почти готовы, а сам игрок заинтересован в трансфере.

В сезоне-2022/2023 Траффорд выступал на правах аренды за «Болтон». На счету 20-летнего голкипера 51 матч во всех турнирах. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось о возможной аренде хавбека «Манчестер Сити» Калвина Филлипса в «Ньюкасл».

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