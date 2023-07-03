Вратарь «Манчестер Сити» перейдёт в «Бёрнли»

«Бёрнли» приближается к заключению сделки с вратарём «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Англии Джеймсом Траффордом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии. Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время. «Бёрнли» заплатит за молодого голкипера € 16 млн + бонусы. Все необходимые документы почти готовы, а сам игрок заинтересован в трансфере.

В сезоне-2022/2023 Траффорд выступал на правах аренды за «Болтон». На счету 20-летнего голкипера 51 матч во всех турнирах. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось о возможной аренде хавбека «Манчестер Сити» Калвина Филлипса в «Ньюкасл».