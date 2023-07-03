EA Sports — новый титульный спонсор испанской Ла Лиги

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Испанская Ла Лига сменила титульного спонсора, новым партнёром чемпионата стало подразделение компании Electronic Arts, которое занимается разработкой спортивных видеоигр, EA Sports. Об этом сообщает Marca.

Новое официальное название турнира теперь звучит La Liga EA Sports вместо прежнего La Liga Santander. Переименовали и второй по рангу дивизион Испании, Сегунду: вместо La Liga Smartbank теперь турнир называется La Liga Hypermotion. Новый слоган чемпионата Испании – «Сила нашего футбола».

По информации испанского издания, контракт с EA Sports заключён на пять лет, размер ежегодных выплат составит € 30 млн.

Перемены коснутся не только названия турниров – планируется полностью модернизировать бренд, изменив цветовое и звуковое оформление, дизайн надписей на футболках и, конечно, логотип, который теперь выглядит так.