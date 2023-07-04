Мор: может быть, после обвинительного приговора суда Промес заиграет ещё лучше

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем форварда красно-белых Квинси Промеса, которого недавно суд Амстердама приговорил к полутора годам тюремного заключения.
«Возможно, понимая, что ты никуда больше не можешь уехать, можешь только играть в России, Квинси покажет, на что он способен, сыграет лучше, чем до этого. На футбольном поле и в быту он идеален, команду за собой тянет. Промес показал, что он большой профессионал. Был крайне полезен, проводил очень много времени на поле», — приводит слова Мора «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Промес получил 1,5 года тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата. В сезоне-2022/2023 на счету нидерландского форварда 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.
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