Футболистка Барбра Банда, провалившая тест на определение пола, попала в заявку на ЧМ-2023

Нападающая сборной Замбии Барбра Банда попала в заявку национальной команды на женский чемпионат мира по футболу 2023 года.

Отметим, в 2022 году Банда была не допущена до участия в женском чемпионате Африки по футболу (CAF) по «медицинским причинам». Сообщалось, что причиной исключения Банды стали аномальные анализы крови. У неё выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона, также СМИ в список причин добавляли «мужское телосложение» девушки.

Женский ЧМ-2023 пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Сборная Замбии в одной группе встретится с Коста-Рикой, Японией и Испанией. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.