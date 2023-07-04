Яя Туре: просил «Ман Сити» подписать Мане из «Саутгемптона»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, что просил руководство «горожан» подписать Садио Мане.

«Всегда хотел поиграть вместе с ним. Когда я был в «Сити», он выступал за «Саутгемптон». Я высоко ценил его и просил некоторых людей в руководстве подписать его. Но этого не вышло.

Затем его догадался получить Клопп – и посмотрите, что он сделал для «Ливерпуля», он был великолепен. Он мне нравится как игрок. То, как он справляется со всем и какую поддержку оказывает людям в своей стране, невероятно.

Иногда я прихожу в бешенство, когда читаю о нём в СМИ. Журналисты спрашивают его: «Почему у тебя нет «Феррари» и другого?» А он отвечает: «Мне это не нужно, я предпочту «Феррари» обычную машину». А потом мы видим, как он занимается благотворительностью у себя на родине. Он – отличный пример», — приводит слова Туре BBC.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне