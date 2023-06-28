Мане — главное разочарование сезона в Бундеслиге. Как Садио до такого докатился?

На сенегальца возлагали большие надежды, а он мало забивал и много скандалил.

Трансфер Садио Мане в «Баварию» выглядел очень любопытным. Однако первый сезон африканца после смены клуба получился для него неудачным. Он забивал меньше обычного, влипал в скандалы и попал в несколько неприятных рейтингов.

«Бавария» заполучила Мане прошлым летом и заплатила за 30-летнего футболиста € 32 млн. Более того, сенегальца сделали самым высокооплачиваемым игроком команды. Согласно данным Bild, ему дали солидную зарплату — € 22 млн в год. Боссы немецкого клуба рассчитывали, что трансфер Мане компенсирует потерю Роберта Левандовского, который ушёл в «Барселону». Тренер Юлиан Нагельсман даже наигрывал Садио на позиции центрфорварда, поскольку прямой замены поляку не нашли.

Обратимся к цифрам. В 38 матчах прошедшего сезона Мане забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач. Год назад Садио оформил 23 гола, два года назад — 16, три — 22, четыре — 26. Переход в новый клуб негативно сказался на результативности. Правда, в минувшем сезоне Мане пропустил почти десяток матчей из-за травмы берцовой кости. По этой же причине он не играл на чемпионате мира в Катаре.

Садио Мане Фото: Catherine Ivill/Getty Images

А ещё Мане пару раз оказался в центре крупных скандалов. В марте наорал на Нагельсмана за то, что тот выпустил его только в самой концовке встречи. Естественно, сенегалец не поддержал Юлиана, когда того увольняли из «Баварии». В апреле в команде вспыхнул новый конфликт. После поражения от «Ман Сити» (0:3) Садио подрался с одноклубником Лероем Зане и разбил тому губу.

В итоге Мане отстранили ни один матч и влепили крупный штраф. По информации Bild, африканец заплатил € 350 тыс. за неподобающее поведение. И это самый крупный штраф в истории «Баварии». А ведь клуб мог наказать Мане на € 2 млн, поскольку такой пункт прописали в контракте. В итоге ограничились менее суровым наказанием. Так или иначе присутствие Садио сделало обстановку в команде более токсичной.

Садио Мане Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Садио Мане пока не оправдал надежд боссов «Баварии»

По окончании сезона африканец попал в сборную худших игроков Бундеслиги, которую составил ESPN. Легенда «Баварии» Зепп Майер считает, что руководство не проявило избирательности в трансфере Мане. «Про Садио Мане прошлым летом говорили: «Отличная сделка», — сказал Майер. — Про Лероя Зане говорили то же самое. Неужели вы думаете, что Гвардиола или Клопп могут продать отличного игрока за € 50 млн? Нет, они никогда не расстанутся с суперигроками. Руководство «Баварии» в очередной раз не проявило избирательности и вновь попалось на удочку. Они пригласили игроков, которые оказались больше не нужны «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

За один сезон в «Баварии» стоимость Мане снизилась с € 65 млн до € 45 млн (данные Transfermarkt), то есть он подешевел на € 20 млн. Это худший результат среди всех игроков Бундеслиги наряду с другим футболистом «Баварии» — Леоном Горецкой. Пришедший по ходу сезона Томас Тухель остался недоволен игрой Мане, что повлекло за собой разговоры о возможном уходе африканца. На определённом отрезке Мане выдал безголевую серию из 13 матчей. С учётом паузы на ЧМ-2022 и времени на больничном Садио не забивал полгода. Добавим к этому и рейтинг худших трансферов сезона по версии Goal — Мане занял там восьмое место.

Томас Тухель с Садио Мане Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Томас Тухель остался недоволен игрой Мане в прошлом сезоне

А теперь ещё Kicker выкатил печальные для Садио результаты своего опроса. По окончании сезона издание устроило традиционное голосование среди футболистов Бундеслиги. В опросе приняли участие около 250 игроков, которым предложили назвать главное разочарование сезона. Естественно, на условиях анонимности. Мане выиграл эту сомнительную номинацию с огромным отрывом — он набрал 41,7% голосов. На второй строчке оказался Йозуа Киммих (тоже из «Баварии»), за которого проголосовали 7,5% футболистов. Замкнул топ-3 нападающий дортмундской «Боруссии» Антони Модест (6,3%).

Куда может уйти Мане, если «Бавария» его продаст? Ещё по ходу сезона обсуждали вариант с трансфером сенегальца в «Наполи». В обратном направлении якобы должен был последовать Виктор Осимхен. Однако этот вариант можно было сразу откинуть из-за огромной зарплаты Мане. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис никогда не будет платить такие деньги.

Пока складывается ощущение, что если Мане и уйдёт из «Баварии», то в АПЛ. Тем более что у футболиста есть желание вернуться в Англию. По информации инсайдеров, африканцем интересуются «Челси» и «Ньюкасл». Первые затеяли глобальную перестройку, а вторые усиливаются под Лигу чемпионов. Но нельзя исключать, что Мане останется в Мюнхене и попробует перезапустить карьеру.