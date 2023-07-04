«Локомотив» отправил Педриньо в аренду в «Америка Минейро» — Алейшо
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Нападающий «Локомотива» Педриньо на правах аренды проведёт сезон в бразильской команде «Америка Минейро». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере». По сведениям источника, аренда может быть продлена на 2024 год.
В «Локомотив» Педриньо перешёл в сентябре 2022 года, подписав контракт на четыре года. За железнодорожников бразилец дебютировал 11 сентября в гостевом матче с «Факелом» (0:2) в рамках Российской Премьер-Лиги.
Ранее 26-летний футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино». В декабре 2022 года он был отдан в аренду в «Сан-Паулу», однако в конце апреля клуб расторг договор с футболистом из-за обвинений бразильца в домашнем насилии. Сам игрок опроверг обвинения в свой адрес.
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