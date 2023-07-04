«Коринтианс» хочет включить в сделку по Венделу игроков, чтобы сбить цену — Goal Brasil
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Полузащитник «Зенита» Вендел, которому клуб разрешил искать новую команду, может продолжить карьеру в «Коринтиансе». Бразильский клуб хочет арендовать 25-летнего футболиста, но «Зенит» настаивает лишь на полной продаже и просит € 18 млн. Об этом сообщает Goal Brasil.
По сведениям источника, «Коринтианс» не сможет заплатить такую сумму и рассматривает возможность включения в сделку игроков, чтобы её снизить. Отметим, что за «Зенит» уже выступают восемь бразильцев, а также в 2024 году приедет нападающий Педро.
Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга». С «Зенитом» полузащитник выиграл пять трофеев. Его контракт с командой, продлённый в 2022 году, рассчитан ещё на четыре сезона.
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