«Коринтианс» хочет включить в сделку по Венделу игроков, чтобы сбить цену — Goal Brasil

Полузащитник «Зенита» Вендел, которому клуб разрешил искать новую команду, может продолжить карьеру в «Коринтиансе». Бразильский клуб хочет арендовать 25-летнего футболиста, но «Зенит» настаивает лишь на полной продаже и просит € 18 млн. Об этом сообщает Goal Brasil.

По сведениям источника, «Коринтианс» не сможет заплатить такую сумму и рассматривает возможность включения в сделку игроков, чтобы её снизить. Отметим, что за «Зенит» уже выступают восемь бразильцев, а также в 2024 году приедет нападающий Педро.

Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга». С «Зенитом» полузащитник выиграл пять трофеев. Его контракт с командой, продлённый в 2022 году, рассчитан ещё на четыре сезона.