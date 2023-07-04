Александр Мостовой: в Испании меня знает каждый, но наше молодое поколение смотрит на хайп

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и ряда других клубов Александр Мостовой высказался о заинтересованности молодого поколения в футболе. По его мнению, нынешняя молодёжь интересуется хайпом и эпатажностью, а на легенд прошлого не смотрит. Мостовой заявил, что в Испании его знает каждый.

«Кого я считаю лицом российского футбола? Во-первых, люди, которые называют меня, правильно делают. Но себя я называть не буду — некорректно. У людей складывается впечатление о тебе, когда они смотрят на твои результаты. Мы равнялись на Черенкова, Гаврилова, но сегодняшнее поколение не равняется ни на кого, не смотрит на нас, на меня — это вряд ли уже. Фамилий вроде много, а, кажется, и нет.

Когда я заканчивал играть, на протяжении 5-6 лет меня узнавали всегда и везде — в Испании про меня знает каждый человек, как говорится. В странах СНГ со мной тоже фотографировались. Сейчас время изменилось, за границу давно не ездил, а популярными уже становятся люди, которые хайпуют — показывают себя не на футбольном поле, а вне поля. Смотришь статистику этих игроков и думаешь: «Ёлки-палки, у вас за карьеру пять голов! Вы чего?» На них и равняются наши молодые, это то, что им нужно. Испаноязычное население меня точно знает, как и вся Испания! Испанский язык — второй в мире, так-то!

Это поколение не помнит Черенкова! Молодым скажите про Андрея Канчельскиса — что они знают про него? Он на правом крае забивал в Англии больше 10 мячей, сейчас наши форварды за сезон столько кладут. Игорь Колыванов — 10 лет в Италии играл, но они его не знают! Мне больше 35 лет, поэтому я не являюсь примером для молодого поколения. Эти ребята смотрят на хайп и медиафутбол — конечно, это хорошо, но сравнивать с профессиональным его нельзя! Помните, как пляжный футбол с большим начали равнять — вы чего, с ума сошли? Я сейчас в Бразилии был бы одним из лучших в пляжном футболе! Не надо сравнивать!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».