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Андрей Аршавин оценил сезон-2022/2023 в личностном плане

Андрей Аршавин оценил сезон-2022/2023 в личностном плане
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил для себя прошедший сезон.

«Как оценю прошедший сезон для себя? Из плюсов — победа команды ЮФЛ 2005 года, молодёжка… Целились на первое место, однако второе место, оказывается, заняли спустя 21 год. Ярослав Михайлов заиграл, прошлым летом он приехал совершенно разобранным из «Шальке». Поговорили с ним, получилось отдать его в аренду в «Пари НН», клуб продал на него права. В чём ещё я участвовал? Возвращение Никиты Гойло, не знаю, хорошо будет для «Зенита» или нет», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».

42-летний Аршавин работает в «Зените» с 2019 года. В качестве игрока нападающий выступал за команду более 12 лет.

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