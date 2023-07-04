Аршавин — о Захаряне: мне нравилась его игра до сезона-2022/2023, у него огромный талант
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне.
«Диспетчер, похожий на меня, чья игра мне нравилась? Таких диспетчеров нет, но мне нравился Захарян до прошлого сезона. Считаю, что у него очень большой талант», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».
20-летний Захарян в 84 матчах за основной состав «Динамо» забил 17 голов и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с командой истекает летом 2024 года. Летом 2022 года Захаряна хотел подписать «Челси», но не смог перевести плату за его трансфер в Россию.
Отметим, что у Захаряна уже семь матчей в составе сборной России.
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