Аршавин — о вратарях в «Зените»: Кержаков — первый номер, но ему нужно искать замену

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о ситуации с вратарями в первой команде.

«Первый номер «Зенита» — Михаил Кержаков. Одоевский? Не вижу тренировок первой команды, только знаю мнения. Не знаю почему, но его выбила травма и та красная карточка в Грозном. Пока Даниил не возвращается на тот уровень, который нужен, но он остаётся талантливым вратарём, в которого верит «Зенит». Даня в обойме, мы должны понимать, что Миша уже не молод, нужно искать замену.

Дуэль за право быть первым номером между Одоевским и Гойло? Наверное, мы хотели бы такое видеть, хотя я и отношусь с большой теплотой к Кержакову. Естественно, как человеку, который думает о будущем «Зенита», нужно находить замену. Один из этих двух в будущем может быть основным вратарём команды», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».