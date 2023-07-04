Аршавин — о вратарях в «Зените»: Кержаков — первый номер, но ему нужно искать замену

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о ситуации с вратарями в первой команде.
«Первый номер «Зенита» — Михаил Кержаков. Одоевский? Не вижу тренировок первой команды, только знаю мнения. Не знаю почему, но его выбила травма и та красная карточка в Грозном. Пока Даниил не возвращается на тот уровень, который нужен, но он остаётся талантливым вратарём, в которого верит «Зенит». Даня в обойме, мы должны понимать, что Миша уже не молод, нужно искать замену.
Дуэль за право быть первым номером между Одоевским и Гойло? Наверное, мы хотели бы такое видеть, хотя я и отношусь с большой теплотой к Кержакову. Естественно, как человеку, который думает о будущем «Зенита», нужно находить замену. Один из этих двух в будущем может быть основным вратарём команды», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».
- 4 июля 2023
-
13:00
-
12:47
-
12:32
-
12:31
-
12:28
-
12:22
-
12:22
-
12:05
-
11:46
-
11:40
-
11:37
-
11:26
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:59
-
10:57
-
10:46
-
10:42
-
10:14
-
10:11
-
10:09
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:28
-
09:19
-
09:13
-
09:08
-
09:04
-
08:40
-
08:10
-
07:21