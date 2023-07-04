Спортдиректор «Оренбурга»: если Ярошик попросит, то мы постараемся купить нужных игроков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил о готовности клуба удовлетворить трансферные запросы нового главного тренера Иржи Ярошика. При этом функционер подчеркнул, что пока Ярошик ничего не просил у руководства клуба.

«Пока мы об этом не общались. Сейчас идут сборы, знакомство с командой. Пока никаких просьб. Сыграем пару матчей, а потом посмотрим. Если Иржи попросит, то, конечно, постараемся купить нужных игроков», — приводит слова Дмитрия Андреева «РБ Спорт».

О назначении 45-летнего чешского специалиста Ярошика главным тренером «Оренбург» объявил 22 июня. Соглашение с Иржи рассчитано до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне оренбуржцев тренировал Марцел Личка. Под его руководством команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.