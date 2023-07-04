Во «Фламенго» отреагировали на информацию об интересе к Венделу
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Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз опроверг, что клуб собирается подписать полузащитника «Зенита» Вендела.
«Фламенго» не заинтересован в приобретении Вендела. Мы не будем предлагать ему контракт», — приводит слова Браза Globo.
25-летнему Венделу разрешили искать новую команду. Подписать бразильского футболиста, по сведениям СМИ, хотят «Палмейрас» и «Коринтианс». Контракт Вендела с «Зенитом» истекает летом 2027 года, в настоящий момент игрок находится в Бразилии, где тренируется отдельно от российской команды.
«Зенит» в прошлом сезоне выиграл Российскую Премьер-Лигу в пятый раз подряд. Новый сезон начнётся для команды Сергея Семака 15 июля матчем за Суперкубок России с ЦСКА. Игра пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене».
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