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Во «Фламенго» отреагировали на информацию об интересе к Венделу

Во «Фламенго» отреагировали на информацию об интересе к Венделу
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Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз опроверг, что клуб собирается подписать полузащитника «Зенита» Вендела.

«Фламенго» не заинтересован в приобретении Вендела. Мы не будем предлагать ему контракт», — приводит слова Браза Globo.

25-летнему Венделу разрешили искать новую команду. Подписать бразильского футболиста, по сведениям СМИ, хотят «Палмейрас» и «Коринтианс». Контракт Вендела с «Зенитом» истекает летом 2027 года, в настоящий момент игрок находится в Бразилии, где тренируется отдельно от российской команды.

«Зенит» в прошлом сезоне выиграл Российскую Премьер-Лигу в пятый раз подряд. Новый сезон начнётся для команды Сергея Семака 15 июля матчем за Суперкубок России с ЦСКА. Игра пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене».

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