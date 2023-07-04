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Червиченко: Кузяев выбивает себе условия. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше

Червиченко: Кузяев выбивает себе условия. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о возможном уходе Далера Кузяева из «Зенита». По мнению функционера, футболист просто «выбивает» себе более выгодные условия контракта.

«Кузяев раскачивает «Зенит» на более выгодные условия? Имеет на это право — хитрый татарский парень. Ничего в этом зазорного не вижу. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Кузяев максимально выбивает себе условия. Тем более по возрасту это будет последний более менее приличный контракт. На мой взгляд, всё нормально. Чем больше он разведёт желающих, тем лучше для него. Не вижу в этом никаких проблем. На мой взгляд, если турки переживают, то только подчёркивают свою заинтересованность.

Где окажется Кузяев? Я не знаю его запросов, поэтому сложно рассуждать. По идее, его как национального парня могут и в Казань позвать — поиграть и дать условия за национальную надбавку. Истории могут быть разные. Если он хочет миллион или два, то это одна ситуация. Если он хочет три или четыре, то это совсем другое», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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