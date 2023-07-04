Источник: «Спартак» этим летом интересовался тремя форвардами из топ-чемпионатов

Московский «Спартак» этим летом интересовался сразу тремя нападающими из топ-чемпионатов, сообщил агент Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Первый — парагвайский нападающий «Торино» Антонио Санабрия. Этот вариант отпал после того, как футболист выразил нежелание переезжать в Россию. Второй кандидат для «Спартака» — Тати Кастельянос, который в прошлом сезоне выступал за «Жирону» на правах аренды и оформил покер в ворота «Реала». Права на этого футболиста принадлежат «Нью-Йорк Сити». Третий потенциальный новичок «Спартака» — Лукас Бойе из «Эльче». Его команда по итогам сезона-2022/2023 вылетела из Ла Лиги в Сегунду.

Напомним, «Спартак» закончил минувший сезон на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда пропустила вперёд лишь ЦСКА и «Зенит», ставший чемпионом в пятый раз подряд.