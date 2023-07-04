Источник: «Реал» выкупил Мбаппе. Это самый дорогой трансфер в истории футбола
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Мадридский «Реал» выкупил французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Хесус Карлос Мартинес в своём «твиттере», ссылаясь на Франсуа Галлардо.
По информации источника, сделка закрыта. «Реал» заплатил € 224 млн + € 56 млн. Это самый крупный трансфер за всю историю футбола.
Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту.
Напомним, Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. В минувшем сезоне нападающий в 43 матчах забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее СМИ неоднократно сообщали о грядущем переходе Мбаппе в «Реал». Ближе всего к этому он был в 2022 году, когда мог перейти на правах свободного агента. Однако француз тогда решил продлить контракт с «ПСЖ».
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