Источник: «Реал» выкупил Мбаппе. Это самый дорогой трансфер в истории футбола

Мадридский «Реал» выкупил французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Хесус Карлос Мартинес в своём «твиттере», ссылаясь на Франсуа Галлардо.

По информации источника, сделка закрыта. «Реал» заплатил € 224 млн + € 56 млн. Это самый крупный трансфер за всю историю футбола.

Ранее сообщалось, что 6 или 7 июля Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту.

Напомним, Килиан Мбаппе стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. В минувшем сезоне нападающий в 43 матчах забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее СМИ неоднократно сообщали о грядущем переходе Мбаппе в «Реал». Ближе всего к этому он был в 2022 году, когда мог перейти на правах свободного агента. Однако француз тогда решил продлить контракт с «ПСЖ».