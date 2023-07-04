Источник: Черышев продолжит карьеру в «Леванте»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев продолжит карьеру в «Леванте». Об этом сообщает Legalbet.
Летом прошлого года Черышев перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента, заключив соглашение до лета 2024 года. В конце июня в «Венеции» заявили, что 32-летний россиянин может покинуть команду из-за высокой зарплаты.
В прошлом сезоне Денис Черышев сыграл 24 матча за «Венецию», забил четыре гола и сделал две результативные передачи. «Леванте» в минувшем розыгрыше Сегунды занял третье место и уступил в финале плей-офф за выход в Ла Лигу «Алавесу» (0:0, 0:1).
Ранее Черышев выступал за такие клубы, как «Валенсия», «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. В составе сборной России полузащитник принял участие на чемпионате мира — 2018 и забил четыре гола за национальную команду.
- 4 июля 2023
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