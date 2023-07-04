Черышев может вернуться в Испанию. «Леванте» ведёт переговоры с игроком

32-летний российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев может вернуться в испанский футбол. Один из заинтересованных клубов – «Леванте» — уже начал вести переговоры с игроком, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на журналиста Анхеля Гарсию.

Напомним, ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что в летнее трансферное окно итальянский клуб не против расстаться с российским полузащитником.

В сезоне-2022/2023 на счету Черышева 24 матча за «Венецию» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.