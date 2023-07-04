«Интер» может закрыть сделку по Фраттези в ближайшие 24 часа

Миланский «Интер» достиг устного соглашения с «Сассуоло» по центральному полузащитнику Давиде Фраттези. 24-летний игрок может стать футболистом «нерадзурри» в ближайшие 24-48 часов, сообщает Джанлуко Ди Марцио в своём «твиттере».

По информации источника, Давиде нравится этот переход. Он хорошо подходит под футбол главного тренера «Интера» Симоне Индзаги. По этой причине руководство «нерадзурри» решило действовать быстро, чтобы предвосхитить конкуренцию. Единственное, что ещё нужно сделать для полноценного трансфера — согласовать последние детали сделки.

Игрок перейдет в аренду с обязательством выкупа за € 25 млн. Также в сделку войдёт 22-летний нападающий «Интера» Самуэле Мулаттьери, которого клуб оценивает в € 8 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Фраттези 38 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.