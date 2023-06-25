«Интер» нашёл замену Брозовичу в «Сассуоло»

Миланский «Интер» намерен приобрести полузащитника «Сассуоло» и сборной Италии Давиде Фраттези, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры между клубами начнутся в ближайшее время. Боссы «Интера» видят в 23-летнем Фраттези идеальную замену Брозовичу на долгие годы.
В сезоне-2022/2023 на счету Фраттези 38 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. На счету 23-летнего полузащитника шесть игр в футболке национальной сборной Италии.
Ранее сообщалось о договорённости между «Интером» и «Аль-Насром» по трансферу Брозовича.
- 25 июня 2023
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