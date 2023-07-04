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Форвард «Ростова» Максим Турищев перешёл в «Родину» на правах аренды

Форвард «Ростова» Максим Турищев перешёл в «Родину» на правах аренды
Максим Турищев
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Нападающий «Ростова» Максим Турищев стал игроком московской «Родины», перейдя в неё на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа.

«У Турищева есть опыт игры в РПЛ. Выступая за «Ростов», а затем московское «Торпедо», он провёл больше 30 матчей в высшем дивизионе российского футбола.

Максим известен как результативный нападающий. Выступая за московский «Локомотив», он забил 35 мячей в Молодёжной футбольной лиге. Также Максим стал лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги, забив 8 голов в 10 матчах. Кроме того, у Турищева есть опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА.

Мы приветствуем Максима в «Родине»!

Желаем яркой игры, множества результативных действий и побед вместе с нашей командой!» — поприветствовала игрока пресс-служба московской команды.

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