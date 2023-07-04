Форвард Адольфо Гайч вернулся в расположение ЦСКА

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч вернулся в расположение армейцев.

«Привет, армейцы!» — поприветствовал Гайч болельщиков ЦСКА на видео, которое выложила пресс-служба московского клуба.

Напомним, 24-летний Адольфо Гайч забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Верону». Он выступает за ЦСКА с 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренцо» за € 8,5 млн. В 30 матчах за московскую команду Гайч забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце 2025 года. По ходу выступлений за ЦСКА Гайч ранее отправлялся в аренду в «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания).

ЦСКА в прошлом сезоне победил в Кубке России и финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге.